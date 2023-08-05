AP: Анна Нетребко требует от Metropolitan Opera $360 тыс. за отмененные выступления

По данным агентства, иск от оперной певицы поступил в суд Южного округа штата Нью-Йорк 4 августа

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Российская оперная певица Анна Нетребко через суд требует от нью-йоркского театра Metropolitan Opera компенсации в размере $360 тыс. за отмененные выступления. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, исковая жалоба поступила 4 августа в суд Южного округа штата Нью-Йорк. Нетребко настаивает, что руководство театра, приостановив сотрудничество и отменив ее выступления, запланированные на 2024-2025 годы, нарушило договоренности с певицей и подвергло ее дискриминации по национальному признаку. При этом, как пишет AP, в иске подчеркивается, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба "негативно сказались на отношении к Нетребко среди зрителей, в том числе вызвав протесты против нее", а также привели к тому, что другие американские театры "избегают сотрудничества" с российской певицей.

Кроме того, в иске утверждается, что требование руководства театра к исполнительнице отказаться от поддержки российского руководства вызвало критику в адрес певицы на родине. Нетребко также настаивает, что действия руководства Metropolitan Opera вынудили ее невыгодно продать свою нью-йоркскую квартиру и нанесли ей "значительный моральный ущерб".

В феврале 2023 года третейский судья предписал руководству Metropolitan Opera выплатить Нетребко более $200 тыс. за выступления, отмененные в 2022 году. Как отмечала газета The New York Times, изначально Нетребко настаивала на компенсации в размере $400 тыс., в том числе за отмену выступлений, запланированных на 2023 год. Третейский судья не удовлетворил требование певицы, аргументируя решение тем, что договоренность об этих выступлениях не была закреплена контрактом. Кроме того, он предписал Нетребко выплатить около $30 тыс. штрафа за "крайне неуместные" высказывания после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

В начале марта 2023 года пресс-служба Metropolitan Opera сообщила об отмене выступлений российской оперной певицы из-за ситуации вокруг Украины. Как пояснил тогда директор театра, Нетребко не подчинилась требованию "отречься от публичной поддержки" руководства РФ в свете проведения СВО.

Ранее Гельб заявил, что театр приостановил работу с артистами и учреждениями, которые связаны с российскими властями, до прекращения СВО на Украине. Cпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал ТАСС, что такая позиция связана со спонсорами, которые зависят от политической ситуации.