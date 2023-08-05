Минюст США попросил ввести ограничения для публикаций Трампа по делу о штурме Капитолия

Как сообщила газета The Washington Post, прокуроры предлагают запретить экс-президенту сообщать полученную в ходе судебного процесса информацию людям, чей доступ к этим материалам не был уполномочен судом

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции США направило судье Федерального суда округа Колумбия запрос с просьбой ограничить возможности экс-президента США Дональда Трампа публично делиться информацией по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее сведениям, прокуроры предлагают запретить Трампу и его юристам сообщать полученную в ходе судебного процесса информацию людям, чей доступ к этим материалам не был уполномочен судом. Издание уточняет, что к запросу была приложена публикация бывшего главы Белого дома в социальной сети Truth Social, в которой Трамп написал: "Если вы идете за мной, я приду за вами".

"Если ответчик начнет размещать публичные сообщения, используя подробности, полученные в рамках расследования, или стенограммы заседаний большого жюри, это может оказать негативное влияние на свидетелей, заставив их замолчать и отрицательно сказаться на справедливом отправлении правосудия по этому делу", - цитирует газета заявление американского спецпрокурора Джека Смита.

Министерство юстиции, в частности, беспокоит, что в своих постах Трамп непосредственно упоминает судей, адвокатов и свидетелей, связанных с его судебными процессами, отмечает The Washington Post.

Обвинения в отношении Трампа

Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года, за счет незаконных действий. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, в которых его обвиняют, составляет 20 лет тюремного заключения.

В отношении Трампа ранее были выдвинуты уголовные обвинения в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, а также из-за ненадлежащего обращения с секретными документами. В этом месяце большое жюри в Джорджии примет решение, выдвигать ли против него новые уголовные обвинения по делу о давлении на власти штата с тем, чтобы они скорректировали результаты голосования. По оценкам самого Трампа, в случае признания виновным по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.