АСИ подготовило предложения по повышению качества жизни в городах РФ с научным потенциалом

В агентстве сообщили, что были пересобраны стратегии социально-экономического развития Дубны, Протвино и Пущино, Обнинска и Кольцово

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило предложения по повышению качества жизни в российских городах с высоким научно-техническим потенциалом (ВНТП), в том числе наукоградов. Об этом сообщила пресс-служба АСИ по итогам проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2023".

"Мы сформулировали ряд предложений и направили их в Минстрой России. Эти предложения связаны со строительством арендного жилья, субсидированием льготных ставок по ипотеке, формированием отдельных мероприятий для территорий, где реализуются проекты класса мегасайенс, а также с пересборкой Десятилетия науки и технологий с уклоном на территории с ВНТП", - цитирует пресс-служба заместителя дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольгу Вовк.

Отмечается, что в ходе "Архипелага-2023" были пересобраны стратегии социально-экономического развития Дубны, Протвино и Пущино (Московская область), Обнинска (Калужская область) и Кольцово (Новосибирская область).

На проектировочных сессиях были рассмотрены шесть блоков: жилье и ЖКХ, социальная сфера (здравоохранение и образование), развитие предпринимательства, культура и досуг, популяризация территорий с ВНТП. Под каждое из направлений работы участники сессий указали уже существующие федеральные или частные инвестиционные программы, за счет которых они могут быть реализованы.

Так, для всех наукоградов, участвовавших в "Архипелаге", актуальна проблема жилого фонда - представители городов согласились с идеей строительства наемного жилья и необходимостью введения понятия "научная ипотека". Кроме того, в России будет создано 25 научных кампусов мирового уровня, АСИ предлагает создавать кампусы в том числе на базе наукоградов. Это позволит снизить затраты, так как нового масштабного строительства не потребуется, будет необходима модернизация и реновация существующей инфраструктуры.

В феврале президент России Владимир Путин поддержал идею на государственном уровне уделить внимание развитию современной городской среды наукоградов.

Об интенсиве "Архипелаг-2023"

В этом году проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" проходил с 28 июля в Новосибирске и Новосибирской области. Его участники работали над задачами развития области беспилотных авиационных систем, повышения качества жизни людей и социального развития. Организаторами интенсива выступают Платформа НТИ, правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет-2035.