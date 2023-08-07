В Омской области в сентябре стартует первый в Сибири региональный кадровый конкурс

В финал пройдут 100 участников

ОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Омской области, где дефицит кадров в некоторых органах власти достигает 20%, запустит в сентябре первый в Сибири региональный кадровый конкурс. В финал конкурса пройдут 100 участников, из которых выберут 50 победителей, рассказал журналистам врио губернатора региона Виталий Хоценко.

"Президент поддержал наш конкурс, это будет первый в Сибири конкурс. <…> В сентябре дадим ему старт, в начале следующего года, предварительно это февраль, планируем завершить. Закладываем 100 финалистов и 50 победителей", - сказал Хоценко.

Он отметил, что победители получат грант, размер которого еще определяется, который можно будет направить на обучение. "Мы надеемся свои кадровые потребности закрыть как раз за счет тех ребят, кто придет на конкурс и проявит свои способности", - добавил врио главы региона. Участие в конкурсе смогут принять жители региона с высшим образованием.

По его словам, в области сложился достаточно большой дефицит кадров. "В некоторых органах власти он достигает 20%. Причем мы наблюдаем кадровый дефицит не только в управлении, но и во многих отраслях народного хозяйства", - уточнил он.

В середине июля Хоценко на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" доложил президенту РФ Владимиру Путину о планах проведения первого в Сибири регионального кадрового конкурса. Мероприятие поможет решить проблему нехватки кадров.