В международной китобойной комиссии назвали способ спасти целый вид китов от вымирания

В организации призвали ввести запрет на использование жаберных сетей в местах основного обитания калифорнийской морской свиньи

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Международная китобойная комиссия (МКК) выступила за срочное введение запрета на использование жаберных сетей в местах основного обитания калифорнийской морской свиньи с целью предотвратить окончательное вымирание этого вида китообразных. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте органа.

По данным комиссии, в настоящий момент на планете осталось лишь "около 10 особей" этого вида, однако эксперты полагают, что его окончательное вымирание "все еще можно остановить". "Несмотря на небольшое число выживших особей, стопроцентное соблюдение запрета на использование жаберных сетей в местах их основного обитания все же даст этой небольшой, но живучей морской свинье шанс на выживание", - говорится в документе.

Если меры по замене жаберных сетей на безопасные альтернативы "не будут предприняты немедленно, то будет уже слишком поздно", отмечают эксперты МКК, подчеркивая, что аналогичные призывы игнорировались на протяжении последних 30 лет.

Калифорнийская морская свинья считается одним из самых мелких представителей подотряда зубатых китов. Длина особей не превышает 1,5 м, а вес - 50 кг. Эти животные обитают только на севере Калифорнийского залива. В 2018 году популяция насчитывала не более 30 китов. Их вылов категорически запрещен, а главный ущерб существованию популяции наносят нелегальный промысел с использованием сетей и ухудшение экологической обстановки в местах обитания.

МКК была учреждена в соответствии с подписанной в 1946 году Международной конвенцией о регулировании китобойного промысла. В настоящее время она объединяет 88 стран, включая РФ. Основная задача МКК - следить за выполнением закрепленных в приложении к Конвенции положений, регулирующих китобойный промысел в мире, которые в том числе предусматривают полный запрет добычи некоторых видов китов.