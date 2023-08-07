Суд Киева перенес рассмотрение жалобы прокуроров по делу митрополита Павла на 14 августа

Заседание не состоялось 7 августа из-за того, что митрополита "не привезли в Киевский апелляционный суд"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд перенес на 14 августа рассмотрение апелляции Киевской областной прокуратуры на решение Соломенского районного суда украинской столицы о взятии под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла с возможностью внесения залога.

По данным агентства УНИАН, рассмотрение апелляции состоится 14 августа в 12:05 (время совпадает с московским). Заседание не состоялось 7 августа из-за того, что митрополита "не привезли в Киевский апелляционный суд". Прокурор, сообщили в агентстве, заявил, что защита Павла "не уточнила причину отказа ехать в суд, а в СИЗО не нашли комнату для видеотрансляции".

Ранее адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявлял, что прокуратура области хочет добиться более жесткой меры пресечения в отношении наместника лавры. В частности, он полагает, что прокуроры хотят добиться увеличения суммы залога или запрета для митрополита посещать Киево-Печерскую лавру и храмы УПЦ в случае внесения залога.

В конце марта власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Они отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля СБУ предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, в этот же день суд отправил его под домашний арест. 13 июля наместнику предъявили новые обвинения - в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдании действий РФ. На следующий день Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство СБУ и изменил меру пресечения митрополиту с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.).