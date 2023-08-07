В Сысерти появится гастропорт в рамках туркластера

Он будет работать круглогодично и объединит различные точки общественного питания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Гастрономический порт с блюдами уральской кухни планируется создать до конца года на набережной города Сысерти в Свердловской области, привлекающего туристов старинными объектами горнозаводской цивилизации. Об этом сообщил ТАСС сооснователь и креативный директор сысертского кластера "На заводе" Илья Орлов-Бунин.

"Инфраструктура набережной. У нас должен появиться гастропорт. <…> Это до нового года должно появиться", - рассказал он.

Гастропорт объединит различные точки общественного питания. Предполагается, что они смогут работать круглогодично. "Концепции еще разрабатываются, но точно акцент будет на что-то такое наше, уральское", - поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что проект реализуется в рамках туристического кластера "Большая Сысерть".

Ранее департамент информационной политики региона сообщал, что проект создания туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть" предполагает преображение исторического центра Сысерти, переформатирование старого городского завода в образовательный и культурный центр и формирование качественно новой инфраструктуры для жителей городского округа и туристов. Все исторические объекты завода, которые являются памятниками федерального значения, будут сохранены.