В Элисте ограничили водоснабжение в частном секторе из-за изношенности сетей и жары

Глава администрации города Шафран Тепшинов попросил жителей ответственно отнестись к потреблению и сократить расход воды

ЭЛИСТА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Элисты ввели ограничение водоснабжения в вечерние часы для всего частного сектора и пригородного поселка Аршан. Эта мера вызвана аномальной жарой и изношенностью водопроводных сетей, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Шафран Тепшинов.

"В связи с ситуацией на период высоких температур воздуха с 7 августа вводится график ограничения подачи воды на весь частный сектор Элисты (Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный, Южный районы), а также пригородный поселок Аршан ежедневно с 20:00 мск до 10:00 мск следующего дня. Приношу извинения за проблемы с водоснабжением и прошу проявить понимание, данная мера вынужденная", - написал глава администрации города.

По словам Тепшинова, из-за аномальной жары наблюдается дефицит воды и падение ее давления в сетях водоснабжения. При этом увеличить давление не представляется возможным из-за их сверхизношенности (порядка 80%). Сложная ситуация стала темой обсуждения на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Тепшинов также попросил ответственно отнестись к водопотреблению и сократить расход воды.

Ранее ГУ МЧС России по Республике Калмыкия распространило штормовое предупреждение о сильной жаре в Калмыкии до 9 августа. По данным калмыцкого ЦГМС, с 5 по 8 августа на территории республики ожидается жара до 42-43 градусов.