СМИ: более тысячи человек вышли на улицы Порт-о-Пренса в знак протеста против насилия банд

По данным агентства Prensa Latina, протестовавшие поджигали автомобили, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ

ГАВАНА, 8 августа. /ТАСС/. Более тысячи человек вышли на улицы столицы Гаити Порт-о-Пренс в знак протеста против насилия вооруженных банд. Об этом сообщило агентство Prensa Latina.

По его данным, люди в понедельник вышли на улицы и требовали от властей помощи и защиты от действий банд. По данным агентства, протестовавшие поджигали автомобили, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

"Столичный район Карфур-Фей станет территорией бандитов, если правительство не предпримет действия", - приводит агентство слова одного из протестовавших.

Как отмечает Prensa Latina, только в июле в стране было похищено 83 человека, зарегистрировано 82 убийства. За первые шесть месяцев 2023 года было зарегистрировано 300 случаев похищений женщин и детей, что в три раза больше показателей 2021 года.

Ранее телеканал Telesur информировал, что вооруженные банды контролируют более 80% Порт-о-Пренса и укрепляют свои позиции в других регионах страны.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.

Совет Безопасности ООН уже рассматривал осенью 2022 года возможность отправки вооруженной миссии в Гаити, однако страны организации не проявили к этой инициативе интереса. Секретариат ООН не хочет создавать миссию самостоятельно, потому что к миротворцам организации в Гаити сохраняется плохое отношение из-за их роли в начале первой эпидемии холеры в 2010 году. Миротворцев ООН также обвиняли в сексуальной эксплуатации населения. 6 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам визита в Гаити вновь призвал к созданию миссии по обеспечению безопасности, которая не будет связана с ООН.