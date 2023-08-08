Всероссийский форум среднего профессионального образования впервые пройдет в Москве

Участники обменяются опытом и представят эффективные практики в области компетенций педагогов и наставников

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Всероссийский форум среднего профессионального образования, организованный Министерством просвещения РФ и правительством Москвы, впервые пройдет в Гостином дворе в рамках XII Московского урбанистического форума (МУФ-2023) 17-18 августа. Участники обменяются опытом и представят эффективные практики в области компетенций педагогов и наставников, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Обучение в колледжах столицы с каждым годом становится все более востребованным у подростков. Мы видим этот тренд и развиваем среднее профессиональное образование, делаем его практикоориентированным, современным, заключаем договоры с крупными предприятиями и гарантируем трудоустройство выпускников. Обсудить важные вопросы качественной подготовки молодых специалистов, работу колледжей будущего и представить наши самые эффективные практики смогут участники Всероссийского форума среднего профессионального образования. Мы впервые проведем его в столице на площадке Московского урбанистического форума 17 и 18 августа", - сказала Ракова, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Деловая программа включает более 25 мероприятий и состоит из пяти треков. В панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях выступят свыше 100 экспертов. Среди них - представители крупных госкорпораций, профессиональных ассоциаций, образовательных организаций и бизнес-сообществ из России, СНГ и стран Азии.

Программа форума

"Ключевым событием станет пленарное заседание "Вклад СПО в технологический суверенитет страны", которое состоится 17 августа в 10:00. Участники поднимут вопросы усиления кадровой политики государства, повышения квалификации и мастерства выпускников колледжей, требований работодателей и создания мощного ресурса развития экономики страны", - уточнили в пресс-службе.

Участники трека "Партнерство бизнеса и образования. Ответ на вызовы рынка труда" обсудят пути сотрудничества с работодателями, которые позволят гибко адаптировать образовательные программы под изменяющиеся задачи предприятий и обучать молодежь именно тем навыкам и компетенциям, которые востребованы работодателями. Трек "Колледж будущего начинается сегодня" будет посвящен выстраиванию качественной, технологичной и привлекательной образовательной среды для подготовки квалифицированных молодых специалистов.

"В рамках трека "Педагог и наставник" эксперты обсудят роль личности наставника в успешном становлении молодого специалиста, а также навыки и компетенции, которые необходимы современному преподавателю в сфере среднего профессионального образования. Все вопросы осознанного выбора профессии будут подняты в треке "Самоопределение". Участники рассмотрят эффективные профориентационные практики, которые позволяют определить индивидуальные склонности и таланты, становятся мощным помогающим инструментом", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в треке "Современные технологии обучения" разговор пойдет о цифровых решениях, которые повышают интерес к учебе и ускоряют освоение навыков. "Например, технологии виртуальной реальности, искусственный интеллект и другие. Эксперты также обсудят современные нецифровые методики обучения, направленные на развитие эмоционального интеллекта, личности будущего профессионала и индивидуализации процесса обучения", - заключили в соцкомплексе.

О МУФ-2023

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.