8 августа, 08:25

Путин поздравил Юлия Гусмана с юбилеем

Заслуженному деятелю искусств России исполнилось 80 лет

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссера, телеведущего, заслуженного деятеля искусств России Юлия Гусмана с 80-летним юбилеем.

"Человек яркого, многогранного дарования, вы в полной мере реализовали свой созидательный потенциал, добились успеха на телевидении и в кинематографе, состоялись на режиссерском поприще, воплотили в жизнь неординарные и всегда интересные творческие проекты, снискавшие высокое профессиональное и зрительское признание. И конечно, большого уважения заслуживает ваша востребованная общественная деятельность", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Путин пожелал Гусману здоровья и всего самого доброго.

Юлий Гусман заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1985) и РФ (1993), народный артист Азербайджанской Республики (2002). Член Союза кинематографистов РФ, Союза театральных деятелей РФ, Союза журналистов России. Юлий Гусман награжден орденами Дружбы (2004), "Слава" (Азербайджан, 2013), "Дружба" (Азербайджан, 2018). Отмечен благодарностью президента РФ (1996). 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГусман, Юлий Соломонович
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