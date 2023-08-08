В Подмосковье выплатили задолженность по зарплате на сумму более 220 млн рублей

Права работников были восстановлены в городских округах Воскресенск, Электросталь, Дубна и других

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Более 220 млн рублей задолженности по зарплате погасили в городских округах Московской области в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщила ТАСС министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

"За первое полугодие 2023 года задолженность по зарплате погашена на сумму 221 млн рублей. Таким образом, удалось восстановить права на оплату труда более 5,5 тыс. работников", - сказала она.

В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что права работников были восстановлены в городских округах Воскресенск, Электросталь, Дубна, Подольск, Рузский, Жуковский, Солнечногорск, Сергиево-Посадский, Красногорск, Наро-Фоминский и Котельники.

"С целью погашения долгов специалисты оперативно реагируют на обращения граждан, отслеживают сообщения в СМИ и интернете, а также взаимодействуют с коллегами из других ведомств. Вопросы, связанные с невыплатой заработной платы, находятся на особом контроле в правительстве Московской области", - добавили в министерстве.