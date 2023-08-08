В Абхазии появилась организация "Доброволец", объединяющая ветеранов войн и волонтеров

Также речь идет о сборе и отправке гуманитарной помощи нуждающимся в зонах боевых действий, отметил ее руководитель Вадим Мироненко

СУХУМ, 8 августа. /ТАСС/. Общественная организация "Доброволец", объединяющая ветеранов и волонтеров, добровольцев Крыма, Донбасса, участников СВО, военных конфликтов, презентована во вторник в Сухуме.

"Это новая организация. Ее целью является объединение и сплочение добровольцев, волонтеров и ветеранов, оказание различных видов помощи ветеранам и их семьям, проведение социально значимых мероприятий, в том числе историко-культурных, военно-патриотических и иных, связанных с войнами, локальными конфликтами и волонтерством. Также речь идет о сборе и отправке гуманитарной помощи нуждающимся в зонах боевых действий", - сказал, представляя новую организацию, ее руководитель Вадим Мироненко.

Кроме того, новая общественная организация намерена проводить кампании по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию различных выставок, конкурсов, концертов, аукционов.