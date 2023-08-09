Полиция Северной Ирландии по ошибке опубликовала данные всех своих сотрудников

Информация была доступна на протяжении 2,5 часа

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Полиция Северной Ирландии признала, что личные данные всех сотрудников службы были опубликованы по ошибке. Об этом сообщил помощник начальника региональной полиции Крис Тодд.

"Мы получили запрос в соответствии с законом о свободе информации, это довольно рутинный запрос, в нем не было ничего неподобающего. Мы ответили на этот запрос, целью которого было узнать общее число полицейских и вспомогательного персонала всех званий и должностных разрядов в организации, и в ответ, к сожалению, один из наших коллег присоединил данные источников, на основании которых был выполнен запрос. Это были данные с фамилиями, инициалами, званиями и должностными разрядами, местом несения службы и отделами, в которых работает каждый нынешний сотрудник полицейской службы", - сказал Тодд.

Он сообщил, что всего информация была доступна во вторник в течение примерно 2,5 часа. По заверению руководства полиции, личные адреса сотрудников не были опубликованы.