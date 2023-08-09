В Парке Горького улучшат инфраструктуру для пешеходов и пользователей электросамокатов

Для реализации мер будут использованы технические возможности сервисов аренды - регулирование скорости в зависимости от местоположения самоката

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Инфраструктуру для пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) усовершенствуют в московском Парке Горького, также посетителей будут информировать о правилах езды на электросамокатах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

Уточняется, что Парк Горького совместно с Департаментом транспорта Москвы и сервисами аренды электросамокатов "Юрент", Whoosh и "Яндекс Go" реализует проект по совершенствованию работы сервисов на территории парка, а также проводит мероприятия, направленные на повышение информирования пользователей СИМ о правилах езды на электросамокатах. Цель - внести вклад в продвижение правил безопасного и этичного вождения СИМ.

"Лето - самая активная пора в парке, в выходные здесь бывает до 250 тыс. посетителей. Мы хотим, чтобы парк оставался комфортным местом для всех. Наиболее популярна для прогулок партерная часть - от арки главного входа до Андреевского моста, где отдыхает большое количество посетителей и семей с детьми. Здесь же сосредоточены исторические памятники - партер обладает статусом археологического и культурного наследия. Наша задача - разгрузить эту часть парка, сделать ее более комфортной для прогулок и перенаправить поток электросамокатов на набережную, где есть велодорожка. Концепция получила название "Культурное движение", одна из миссий парка, которая следует из названия, - прививать культуру, это касается в том числе вождения и доброжелательного отношения посетителей парка друг к другу", - подчеркнула директор парка Елена Лупина.

Первый шаг - смещение всех поездок на велополосу от Музеона до Воробьевых гор протяженностью 8 км. На велодорожке вдоль набережной скоростной режим для арендных самокатов будет составлять 15 км/ч. В партерной, наиболее узнаваемой и популярной части парка, от арки главного входа до Андреевского пешеходного моста планируется ввести режим "медленной зоны", где скорость самокатов будет автоматически снижаться до 10 км/ч.

Для реализации мер будут использованы технические возможности сервисов аренды электросамокатов - регулирование скорости в зависимости от местоположения самоката. Большое внимание будет уделено информированию посетителей парка о введении новых правил. В перспективе в Парке Горького планируется увеличить количество мероприятий и образовательных акций по продвижению ПДД и этики вождения самокатов.

"Ограничения будут действовать и для владельцев личных самокатов. В отличие от шеринговых, скорость личных СИМ регулируют только сами владельцы. В рамках кампании в парке будет усилен контроль за пользователями, которые передвигаются с нарушением действующих скоростных ограничений. Для владельцев личных СИМ также будет проводиться разъяснительная работа, рассказывающая о новых правилах на территории парка", - заключили в пресс-службе.