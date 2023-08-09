Иркутский губернатор: поправки в закон о Байкале позволят построить селезащиту

В Слюдянском районе в зоне риска проживают более 3 тыс. человек, отметил Игорь Кобзев

ИРКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Поправки, принимаемые в федеральный закон "Об охране озера Байкал", позволят построить селезащитные сооружения в Слюдянском районе Иркутской области, где существует угроза схода селевых потоков и утечки в озеро отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев во время прямой линии.

Госдума в июле на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 2030 года провести вырубку деревьев для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные сооружения и дороги, расположенные на берегу Байкала. По мнению инициаторов внесения изменений, это нужно в том числе для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов.

"Изменения приняты в первом чтении, депутаты и общественность продолжают работать над ними, мы со своей стороны готовим обсуждения. Можно предложить сделать в законопроекте этапность работ, которые необходимо провести после окончательного принятия поправок. На первом этапе - восстановление селезащитных сооружений в Слюдянском районе. Для меня это вопрос принципиальный. Мы в этом году по Байкальску ощутили последствия селевых потоков, до сих пор их устраняем", - сказал Кобзев.

Он отметил, что в Слюдянском районе в зоне риска проживают более 3 тыс. человек. Селевые потоки угрожают не только людям, но и инфраструктуре, в частности федеральной трассе Р-258 "Байкал", а также железной дороге. Кроме того, в этом районе на берегу Байкала находятся карты-накопители, в которых хранится порядка 6,5 млн тонн жидких и твердых отходов БЦБК. "Нельзя допустить их попадания в Байкал", - сказал глава региона.

Он обратил внимание на то, что корректировка закона носит временный характер - до 2030 года, и четко регламентирует разрешенные виды работ в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Например, благодаря новой редакции закона органы местного самоуправления смогут оформить права муниципальной собственности на участки под кладбища там, где существуют проблемы с местами захоронений. При этом в тех местах в центральной экологической зоне, где потребуются вырубки деревьев, будет проведено лесовосстановление.

В настоящее время из-за правовых коллизий людям, живущим рядом с Байкалом, приходится сталкиваться с нерешаемыми вопросами. Хозяйственная деятельность на Байкале серьезно ограничена, что во многих случаях не позволяет обеспечивать нормальную жизнедеятельность поселений. Закон об охране озера был принят в 1999 году, с тех пор произошло много изменений в других правовых актах, но в законе об охране Байкала они не отражены. В конце августа на Байкал приедут депутаты Госдумы, чтобы обсудить с местными жителями внесение изменений в закон.