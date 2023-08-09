Молдавия закроет центры временного размещения беженцев с Украины

Это связано со снижением их нагрузки, отметил министр труда и социальной защиты республики Алексей Бузу

КИШИНЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Молдавии приступили к закрытию центров временного размещения беженцев с Украины из-за снижения их загрузки. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты республики Алексей Бузу.

"Эти центры создавали в качестве временной меры при большом потоке беженцев. Сегодня их загрузка снижается и содержание становится неэффективным", - сказал он в интервью местному телеканалу Rlive.

По его словам, численность постоянно проживающих в Молдавии беженцев сохраняется на уровне примерно 80 тыс. человек. "На улицу людей никто не выгоняет, мы предлагаем альтернативные варианты проживания. Хотим, чтобы интеграция беженцев в молдавское общество происходила быстрее", - объяснил министр. В настоящий момент в Молдавии функционирует около 50 таких центров, их финансирование осуществляют западные доноры.

По данным Пограничной полиции Молдавии, с начала специальной военной операции России в республику въехало более 650 тыс. украинских граждан. Большая их часть отправилась в страны ЕС, около 10 тыс. человек запросили убежище в Молдавии.