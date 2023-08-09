На курорте "Архыз" открылся первый на Северном Кавказе горный эндуро-парк

Для райдеров открыли две трассы красного уровня сложности

ЧЕРКЕССК, 9 августа. /ТАСС/. Открытие горного эндуро-парка - площадки с препятствиями для тренировок на мотоциклах и велосипедах - состоялось на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР). Для райдеров открыли две трассы красного уровня сложности, сообщили в министерстве туризма и курортов республики.

"На курорте "Архыз" Карачаево-Черкесии открылся первый горный эндуро-парк на Северном Кавказе. Северный склон впервые будет открыт для велосипедистов", - рассказали в министерстве.

Для райдеров оборудованы две трассы красного уровня сложности. Первая трасса "Габулу" длиной 4 км и с перепадом высот в 700 м начинается у пика Смирнова, куда можно попасть с верхней станции канатной дороги "Северное сияние". Вторая трасса "Водолей" расположена в 150 метрах от первой, ее длина составляет порядка 1,5 км, перепад высот - 250 м.

Курорт "Архыз" ориентирован на активный семейный отдых и включает 27 км трасс с системой искусственного оснежения и восемь канатных дорог, горнолыжный сезон на курорте длится с декабря по апрель. За прошедший год всесезонный туристический комплекс посетили порядка 850 тыс. человек. По данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, спрос на размещение в отелях "Архыза" в 2022 году увеличился в 2,6 раза. К тому же, курорт стал лидером особых экономических зон России туристско-рекреационного типа с показателем эффективности 95% за прошедший год.