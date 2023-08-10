В Симферополе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

По информации синоптиков, в Крыму ожидаются сильные ливни, град, грозы и шквалистый ветер

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Симферополе из-за ухудшения погодных условий, сообщается в Telegram-канале администрации города.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погоды в Симферополе введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Ранее в Крыму из-за сильного ветра и дождей было введено штормовое предупреждение. По информации синоптиков, днем 10 августа, ночью и в первой половине 11 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, град, грозы, шквал 15-20 м/с.