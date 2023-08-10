Шадаеву предложили создать раздел с мерами поддержки для бойцов СВО на госуслугах

По словам депутата Ольги Занко, такой раздел поможет объединить в одном месте информацию о федеральных и региональных мерах поддержки, положенных каждому участнику спецоперации и членам их семей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко ("Единая Россия") предложила министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву создать специальный раздел на портале госуслуг, который объединит информацию о мерах поддержки, положенных каждому участнику спецоперации. Письмо на имя Шадаева есть в распоряжении ТАСС.

Занко отметила, что из обращений военнослужащих ей стало известно, что сейчас информация о мерах поддержки участников СВО находится в разрозненном состоянии. "Участники СВО получают льготы и социальные выплаты из разных источников. Более того, региональные меры поддержки сильно разнятся. Такая ситуация значительно затрудняет процесс получения поддержки нашим защитникам Отечества. Таким образом, представляется необходимым хранить информацию о положенных участникам СВО льготах в одном месте", - пояснила депутат.

"В связи с вышеизложенным предлагаю <...> рассмотреть возможность создания специального раздела в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для участников СВО, где автоматически будут отображаться все меры поддержки для определенного военнослужащего", - написала она.

Парламентарий добавила, что такой раздел поможет объединить в одном месте информацию о федеральных и региональных мерах поддержки, положенных каждому участнику СВО и членам их семей. Занко считает, что такая централизованная система позволит значительно сэкономить время и упростить процедуру получения льгот военнослужащими.

Кроме того, продолжила депутат, функционал специального раздела в личном кабинете может включать в себя отправку уведомлений о новых федеральных или региональных мерах поддержки и дополнениях в уже существующие, о порядке получения льгот, необходимых документах, возможность подать заявку в электронном формате, а также консультации с представителями органов власти.

"Готова оказать содействие в реализации данной инициативы. Прошу уведомить меня о принятом решении", - заключила депутат.

В новость внесена правка (10:27 мск) - приводится с исправлением имени в лиде, верно - Максут.