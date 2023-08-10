Первый выпуск шоу "Что было дальше?" на "VK видео" собрал 88 млн просмотров

Согласно отчетности VK, эпизод также набрал 870 тыс. реакций по итогам второго квартала 2023 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Первый выпуск шоу Medium Quality "Что было дальше?" в сервисе "VK видео" по итогам второго квартала 2023 года собрал 88 млн просмотров. Об этом сообщается в отчетности VK, ранее статистика просмотров на платформе не раскрывалась.

"С июня 2023 года пользователи "VK видео" получили доступ к эксклюзивным выпускам проектов от Medium Quality, крупнейшего производителя развлекательных шоу. Во втором квартале на "VK видео" состоялся выход нового сезона шоу "Что было дальше?", первый эпизод которого собрал 88 млн просмотров и почти 870 тыс. реакций (лайков и комментариев) на конец квартала", - сообщается в отчетности.

Новые выпуски шоу "Что было дальше?" после перерыва с начала 2022 года будут эксклюзивно выходить на платформе "VK видео", премьера первого выпуска состоялась 1 апреля 2023 года. Последний выпуск шоу до перерыва выходил в начале 2022 года на видеохостинге YouTube и собрал 32 млн просмотров.