Депутат сообщил, что РКН и Минцифры помогают компаниям решать проблемы с корпоративным VPN

При этом, по мнению Антона Горелкина, отечественным организациям необходимо переходить на отечественные решения

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ и Роскомнадзор помогают российским компаниям разбираться с корпоративными сервисами VPN, однако отечественным организациям необходимо переходить на отечественные решения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"По моим данным, Минцифры и РКН помогают российским компаниям решать проблемы с корпоративными VPN. Такие сервисы используются для шифрования канала подключения сотрудников, работающих из дома (таких, как известно, много в IT)", - написал Горелкин.

При этом, по мнению депутата, очевидно, что отечественным компаниям нужно переходить на отечественные решения. "В индустрии говорят, что переход на другие технологии удаленного доступа для IT-компании с десятками тысячами сотрудников обойдется в миллиарды рублей. Тем не менее иного выхода я не вижу", - добавил Горелкин.

Он убежден, что интернет ждет деление на анклавы, поскольку глобальности "пока не получилось и в ближайшее время не получится".

В новость была внесена правка (13:10 мск) - уточняется должность в лиде.