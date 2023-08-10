В Астрахани намерены запустить оптимизированную маршрутную сеть общественного транспорта

По словам замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Чепякова, на этапе согласования находится тарифное меню

АСТРАХАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. В Астраханской области до конца года в рамках начавшейся в январе реформы общественного транспорта в областном центре запустят оптимизированную маршрутную сеть, которая повысит комфортность и безопасность пассажирских перевозок. Об этом сообщил журналистам на брифинге заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Алексей Чепяков.

Долгое время ситуация с общественным транспортом в Астраханской области оценивалась как крайне сложная из-за подвижного состава на 95% состоящего из "маршруток", работающих без четкого расписания, возможности безналичной оплаты проезда, с отсутствием комфортных и безопасных условий для пассажиров. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала вопрос с общественным транспортом в регионе "проблемой проблем" и предложила региональному правительству больше развивать городские транспортные компании.

"До конца 2023 года мы полностью запустим всю оптимизированную маршрутную сеть. Это 48 маршрутов, 83 автобуса большого класса, которые уже есть на улицах города, 191 автобус среднего класса и 156 автобусов малого класса. С момента запуска первого этапа транспортной реформы у нас по магистральным маршрутам сделано порядка 130 тыс. рейсов, в них перевезено около 4 млн пассажиров. 70% пользуются безналичной оплатой услуг", - сообщил Чепяков.

Он уточнил, что магистральные маршруты сейчас соединяют наиболее густонаселенные районы Астрахани с центром города, автобусы оснащены системой кондиционирования, что немаловажно в условиях местного климата и низкопольным входом для маломобильных граждан и мам с детскими колясками. Режим работы автобусов вне зависимости от дней недели - с раннего утра до поздней ночи. Помимо этого, в рамках реформы предусмотрено обустройство остановок, в том числе конечных пунктов, остановочных павильонов, дизайн которых уже разработан. По словам Чепякова, сейчас проходит согласование тарифное меню, где цена по проездной транспортной карте "Каспий", в зависимости от количества поездок, будет варьироваться от 27 до 31 рубля.

Задачи второго этапа

"Второй этап транспортной реформы, предполагающий выход на линию автобусов средней вместимости, запланирован на август - сентябрь 2023 года. Они расширят транспортную доступность с отдаленными районами Астрахани. Салоны автобусов малого класса в отличие от "маршруток" будут также оборудованы системой кондиционирования воздуха, автоинформатором, кнопкой связи пассажиров с водителем. Сохранится возможность безналичной формы оплаты проезда и размещения маломобильных пассажиров в креслах-колясках", - сообщил Чепяков.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что вхождение региона в программу развития общественного транспорта позволит в 2023 году начать обновление подвижного состава в системе пассажирских перевозок региона, мероприятия планируется реализовать до 2026 года. Модернизация предполагает также строительство или реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, остановочных пунктов, организацию выделенных полос для маршрутных транспортных средств. Результатом должно стать повышение качества и безопасности перевозок.