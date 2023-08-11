В Петербурге установили памятный знак к 100-летию героя войны Михаила Боброва

В годы войны при его участии маскировали купола и шпили Исаакиевского, Петропавловского и Никольского соборов, а также Адмиралтейства и Инженерного замка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия памятного знака почетному гражданину Санкт-Петербурга, альпинисту и герою Великой Отечественной войны Михаилу Боброву состоялась в сквере, который с 2022 года носит его имя, передает корреспондент ТАСС. Среди собравшихся в день, когда Боброву исполнилось бы 100 лет, те, кто был с ним лично знаком, его друзья и коллеги, представители власти, помогавшие с установкой знака, и, конечно, члены его семьи.

"Мы даже не предполагали, что город окажет такую честь нашей семье. В 2022 году увековечили память, назвав в его честь сквер во дворе дома, в котором он прожил практически до конца своей жизни. Сегодня здесь открывается памятный знак - великое событие для нашей семьи, очень большое. Ощущения самые-самые хорошие, я испытываю гордость, и одновременно мне немного грустно - если бы мама была жива и все это видела", - поделился с ТАСС младший сын Михаила Боброва Александр.

Михаил Бобров с детства занимался легкой атлетикой и альпинизмом - в годы блокады Ленинграда эти навыки буквально спасли архитектурные шедевры города от фашистских бомбардировок. Именно при его участии маскировали купола и шпили Исаакиевского, Петропавловского и Никольского соборов, а также Адмиралтейства и Инженерного замка. Также в годы войны Бобров служил разведчиком на Ленинградском фронте, а затем в качестве старшего инструктора военного альпинизма 105-го отдельного горнострелкового отряда сражался на центральных перевалах Закавказского фронта. Он удостоен двух десятков государственных наград, в том числе ордена Отечественной войны II степени, медалей "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", "За оборону Кавказа".

"Я до сих пор сам не могу понять, как это возможно. Когда я прохожу мимо Исаакиевского собора, мимо Адмиралтейства, Петропавловки, всегда думаю - господи, всего 19 лет было человеку. Я не мыслю, как это могло произойти", - рассказал ТАСС старший сын Боброва Михаил.

По словам Михаила, его отец сочетал в себе многие качества, среди которых уникальная способность общаться с совершенно разными людьми - от простых школьников до командующего Тихоокеанским флотом. Дружил он и с известными артистами, среди которых, например, Кирилл Лавров и Игорь Горбачев. Еще одной его отличительной чертой была неутомимая жажда деятельности - после войны он постоянно участвовал в памятных мероприятиях города, консультировал военные музеи, являлся заслуженным тренером РФ и в течение 25 лет возглавлял кафедру физического воспитания в Гуманитарном университете профсоюзов, а также в возрасте 75 лет покорил Северный полюс, вписав свое имя в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной путешественник, которому покорилась эта далекая точка планеты. Специально к открытию знака в сквере была развернута фотовыставка, на которой запечатлены основные вехи его послевоенной деятельности в Петербурге.

Фотовыставка

"Нас попросила администрация Петроградского района предоставить несколько фотографий - все они из нашего архива, из архива Фонда "Петербургское наследие и перспектива". На выставке представлены фотографии с наших фестивальных мероприятий, в том числе с фестиваля "Почетные граждане Санкт-Петербурга", в который Михаил Бобров внес очень много инициатив. Одной из них, кстати, было проведение "Вахты памяти", он был постоянным ее участником", - отметила в беседе с ТАСС президент Фонда Галина Ефимова.