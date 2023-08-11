В Москве актуализируют нормативную базу по проектированию и строительству деревянных домов

Также актуализация коснулась развития транспортной инфраструктуры, в частности, метрополитена

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Департамент градостроительной политики (ДГП) Москвы готовит предложения по изменению сводов правил (СП), в том числе в части, касающейся строительства деревянных домов. Об этом сообщил руководитель ДГП Сергей Левкин.

"Подготовка данных предложений направлена на оптимизацию требований пожарной, механической и сейсмической безопасности к объектам из деревянных конструкций, которые в перспективе позволят строить 6-9-этажные жилые здания по CLT-технологии, то есть из многослойных деревянных панелей", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Там добавили, что в соответствии с предложениями актуализировать планируют следующие документы: изменение №1 к СП 452.1325800.2019 "Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования"; изменение №4 к СП 64.13330.2017 "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции"; изменение №1 к СП 451.1325800.2019 "Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования".

Левкин отметил, своевременное внесение изменений и приведение нормативов в соответствие с актуальными потребностями градостроительного развития позволяют сократить стоимость и сроки проектирования и строительства, оптимизировать эксплуатационные затраты.

Ранее изменения уже были внесены в СП, в том числе в части регулирующей вопросы проектирования жилых и общеобразовательных зданий, дошкольных организаций, высотного строительства, проведения геодезических работ. Также актуализация коснулась развития транспортной инфраструктуры, в частности, метрополитена.