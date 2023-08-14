Медовый, Яблочный и Ореховый: три Спаса августа

Другое его название — Маковей. Дело в том, что помимо медосбора Первому Спасу также сопутствует сбор мака, о чем пишет Аполлон Коринфский. Еще одна версия этого названия связана с днем памяти мучеников Маккавеев, которых казнил сирийский царь Антиох Эпифан за то, что те не предали свою веру и отказались поклоняться языческим богам. Их мученичество описано в Ветхом Завете.

Кроме того, Первый Спас носит названия "Мокрый" и "Спас на воде". Раньше в этот день из Константинопольского дворца выносили остатки креста, на котором якобы был распят Иисус Христос, и освящали воду в реках, прудах и озерах.