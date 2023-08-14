Медовый, Яблочный и Ореховый: три Спаса августа

Всего существует три Спаса. Первый из них — Медовый, второй — Яблочный, третий — Ореховый. Есть несколько версий, что в этих словосочетаниях означает "Спас". Возможно, слово "Спас" произошло от "запасаться" — ведь люди действительно во время Медового, Яблочного и Орехового Спасов запасались на зиму продуктами. Некоторые полагают, что слово "Спас" происходит от имени Иисуса Христа Спасителя.
Медовый Спас
Когда отмечать?
1
Ежегодно Медовый Спас отмечают 14 августа. Он совпадает с началом Успенского поста, который длится с 14 по 27 августа.
Почему Медовый?
2
С Первого Спаса начинается последний сбор меда. Автор книг о фольклоре Аполлон Коринфский в "Народной Руси" (1901) пишет, что утро Первого Спаса у пчеловодов начинается на пасеке. В этот же день священник благословляет пчел — "Божьих работниц".
Как еще называют Медовый Спас?
3
Другое его название — Маковей. Дело в том, что помимо медосбора Первому Спасу также сопутствует сбор мака, о чем пишет Аполлон Коринфский. Еще одна версия этого названия связана с днем памяти мучеников Маккавеев, которых казнил сирийский царь Антиох Эпифан за то, что те не предали свою веру и отказались поклоняться языческим богам. Их мученичество описано в Ветхом Завете.
Кроме того, Первый Спас носит названия "Мокрый" и "Спас на воде". Раньше в этот день из Константинопольского дворца выносили остатки креста, на котором якобы был распят Иисус Христос, и освящали воду в реках, прудах и озерах.
Традиции Первого Спаса
4
В этот день необходимо соблюдать ряд правил по питанию в связи с тем, что Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста. В понедельник церковь предписывает соблюдать самый строгий пост — сухоядение, что можно приравнять к голоданию.
Несмотря на то что в церковные праздники принято отдыхать, в случае с Медовым Спасом работу никто не отменял. В этот день традиционно занимались сбором меда и мака. А еще, как пишет Аполлон Коринфский, устраивались "сиротские и вдовьи помочи", когда нуждающиеся выполняли работу за угощение.
Другая традиция наших предков — успеть искупать лошадь в период от Ильина дня, который выпадает на 2 августа, до Первого Спаса, иначе она не переживет зиму.
Яблочный Спас
Когда отмечать?
5
Ежегодно Яблочный Спас отмечают 19 августа.
Почему Яблочный?
6
В этот день принято освящать плоды нового урожая — яблок. К середине августа они как раз становятся спелыми.
Как еще называют Яблочный Спас?
7
Этот церковный праздник имеет два названия: народное — Яблочный Спас — и официальное — Преображение Господне. В Евангелии сказано, что в этот день Господь сначала явился к трем своим ученикам Петру, Иакову и Иоанну на горе Фавор в человеческом облике, а потом предстал в своем божественном естестве, чтобы те не потеряли веру в него.
Традиции Второго Спаса
8
В наши дни, согласно церковному уставу, в этот день пост намного мягче, чем во время Первого Спаса. 19 августа разрешено есть рыбу.
В "Народной Руси" сказано, что раньше садоводы приносили в храм яблоки для освящения, а потом они раздавались всем прихожанам. А тот, кто имел возможность угостить нуждающегося, но отказывал, считался недостойным общения.
Что касается работы в этот день, то, как и с Медовым Спасом, крестьяне в этот день собирали урожай. А еще приветствовалось приглашать к себе в сад церковнослужителей, чтобы те освятили плоды.
Ореховый Спас
Когда отмечать?
9
Как и в случае с другими Спасами, Ореховый ежегодно отмечается в один и тот же день — 29 августа.
Почему Ореховый?
10
Считалось, что орехи поспевают не раньше чем к концу августа. Поэтому с древних времен их начинали собирать с началом Третьего Спаса.
Как еще называют Ореховый Спас?
11
Третий Спас также называют Хлебным и Спожниками. Спожничать означало дожать хлеб, объясняет Аполлон Коринфский. К Третьему Спасу Успенский пост подходил к концу, а до осени оставалось буквально несколько дней, и нужно было собрать остатки урожая.
Еще одно название Орехового Спаса — Спас Нерукотворный. В Четьих минеях рассказывается история про царя города Эдесса Авгаря, который заболел проказой и обратился за помощью к Иисусу. Иисус Христос умылся и вытер лицо урбусом (полотенцем). На нем отпечатался его лик, после чего Авгарь приложил его к себе и излечился. 29 августа 944 года урбус перенесли в Константинополь, в честь этого установили праздник.
Традиции Третьего Спаса
12
Двухнедельный пост позади, а это значит, что на столах теперь могут появиться мясо и молочные продукты.
В книге "Народная Русь" описано, как в этот день в деревнях пекли пироги из новой муки, а жнецы собирали с полей последние колосья и сплетали из них венки. В некоторых деревнях было принято обвязывать последними колосьями серпы и класть их под икону.
Кроме того, в этот день проводился Крестный ход, во время которого читался молебен Божией Матери. Крестьяне верили, что, если во время прочтения молебна не поднимется ветер и не начнется дождь, вся осень будет благоприятной.