Минтруд предложил с 2024 года проводить МСЭ без доступа к личным данным пациентов

Направления на проведение экспертизы будут распределяться между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина, отметили в ведомстве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минтруд России разработал порядок проведения медико-социальной экспертизы только на основании медицинских сведений, то есть без доступа к личным данным гражданина. Предполагается, что новый порядок вступит в силу с 1 января 2024 года, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Мы предлагаем ввести с 1 января 2024 года порядок проведения медико-социальной экспертизы без доступа к личным данным гражданина, только на основании медицинских сведений. Направления на проведение экспертизы будут распределяться между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина", - цитируют в сообщении замглавы Минтруда России Алексея Вовченко.

По его словам, результаты будут направлять пациентам в личный кабинет на портале госуслуг или почтой. Вовченко уточнил, что такой формат позволит сделать процедуру проведения экспертизы максимально независимой и объективной.

Согласно проекту, если россиянин не согласен с вынесенным решением МСЭ, он так же, как и сейчас, сможет обжаловать его в главном бюро по месту жительства.