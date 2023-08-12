Государственный телеканал Ливана возобновил вещание после забастовки

Сотрудники телекомпании добивались повышения зарплаты и увеличения размеров социальных пособий на фоне высокой инфляции

БЕЙРУТ, 12 августа. /ТАСС/. Принадлежащий правительству Ливана телевизионный канал Tele Liban возобновил в пятницу вещание после семидневного перерыва, вызванного забастовкой. Как сообщили корреспонденту ТАСС в синдикате работников теле- и радиовещательных компаний, и.о. министра информации Зияду Макари удалось договориться с персоналом о прекращении протестов.

"Сотрудники добивались повышения зарплаты и увеличения размеров социальных пособий на фоне высокой инфляции", - сказала один из профсоюзных лидеров Мирна Шидьяк. По словам собеседницы, на телестанции работает 200 человек, которым из-за финансового кризиса не выплачивалась зарплата на протяжении 22 месяцев. "Мы выступили с рядом предложений, касающихся наших социальных требований и улучшения условий труда, - отметила она. - Но ответа на них от властей не последовало, и мы начали предупредительную забастовку".

В свою очередь и.о. министра информации сообщил журналистам, что договорился с правительством о дополнительных ассигнованиях для погашения накопившейся задолженности по зарплате и медицинскому страхованию. Макари напомнил, что 4 мая было принято решение, которое приравнивает работников Tele Liban к госслужащим, что позволит им пользоваться дополнительными льготами.

Лидер Всеобщей конфедерации трудящихся (ВКТ) Бишара аль-Асмар приветствовал решение властей пойти навстречу требованиям бастующих сотрудников. "Этот шаг позволит программам Tele Liban снова вернуться в каждый ливанский дом", - сказал глава ВКТ.

Tele Liban, созданный в 1959 году, первоначально принадлежал двум частным компаниям. Правительство выкупило контрольный пакет акций в 1996 году, в результате телеканал стал государственным.