Bild: более 30% виноградников ФРГ находятся под угрозой исчезновения из-за предложений ЕС

По информации газеты, регламент Европейского союза предусматривает полный запрет на использование средств защиты растений на охраняемых территориях

БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Свыше 30% виноградников Германии находятся под угрозой исчезновения. Причиной этого является планируемый регламент Европейского союза (ЕС) по использованию средств защиты растений - часть "зеленой сделки" ЕС, пишет газета Bild am Sonntag.

Как сообщает издание, регламент предусматривает полный запрет на использование средств защиты растений на охраняемых территориях. К ним относятся, в частности, ландшафтные заповедники, водоохранные зоны и места обитания флоры и фауны. Свыше 30% немецких виноградников находятся именно в этих районах. "Полный отказ от использования средств защиты растений в так называемых уязвимых зонах равнозначен практическому закрытию этих районов", - поясняет Ассоциация виноделов Германии, заявление которой приводит газета.

Кроме того, из-за предложений Евросоюза пострадает и сельское хозяйство ФРГ. Эксперты подсчитали, что будет затронуто до 31% пахотных земель Германии, где возможно только органическое земледелие. В Министерстве продовольствия и сельского хозяйства ФРГ указали, что в целом поддерживают инициативу ЕС, "но регламент срочно нуждается в корректировках, отвечающих конкретным требованиям в Германии", указала представитель ведомства.

Рассматриваемые в ЕС предложения по регулированию использования средств защиты растений направлены на снижение их негативного воздействия на здоровье людей и животных, а также на окружающую среду. При этом ставится цель сократить использование опасных пестицидов до 80% к 2030 году. Речь идет о доработанном проекте директивы Еврокомиссии о защите многообразия биологических видов, который подлежит одобрению Европарламента. Аграрное лобби в разных странах ЕС, критикуя этот проект, утверждает, что введение таких норм сделает огромное число малых фермерских хозяйств убыточными и приведет к уничтожению нынешней модели аграрного производства в ЕС.