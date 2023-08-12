В Астраханской области намерены открыть участковую больницу к 1 декабря 2023 года

Председатель правительства региона Олег Князев сообщил, что на оснащение больницы оборудованием и мебелью из регионального бюджета дополнительно направили 37 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Модульная участковая больница будет возведена к 1 декабря в рабочем поселке Красные Баррикады в Астраханской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства Астраханской области Олег Князев, посетивший ряд строящихся объектов региона в рабочей поездке.

"Сегодня заехал в Красные Баррикады на стройплощадку модульной участковой больницы. Объект строится в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" на средства нацпроекта "Здравоохранение". Ситуация полностью под контролем: прогресс виден, график понятен, все сваи уже забиты, подрядчик устанавливает необходимые модульные конструкции, которые будут основой для быстровозводимой больницы. Есть все основания рассчитывать, что объект будет сдан к 1 декабря - как и предусмотрено проектом", - написал он.

Князев уточнил, что дополнительно на оснащение больницы оборудованием и мебелью из регионального бюджета направлено 37 млн рублей. По его словам, жители Красных Баррикад и соседних сел эту больницу действительно ждут. Действующий корпус, где работают медики, серьезно обветшал, пришел в аварийное состояние. "Так что новое здание позволит создать для медиков более комфортные условия работы, а самое главное - позволит расширить их возможности сохранять здоровье и спасать жизни пациентов", - добавил он.