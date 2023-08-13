Эксперт объяснил участившиеся встречи с тиграми на дорогах в Приморье

Директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев отметил, что во время дождя у животных ограничен слух и отсутствует обоняние, из-за чего снижается возможность реагировать на подъезжающие машины

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Участившиеся случаи встречи тигров и медведей на дорогах Приморского края являются следствием снижения возможности зверей реагировать на подъезжающие машины из-за снижения слуха и обоняния во время дождя. Об этом ТАСС рассказал директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Паводок и сильные дожди не влияют на возможность таких хищников как медведь и тигр передвигаться по лесу. Им хватает физических параметров, чтобы избежать наводнения. Но когда звери идут по дороге во время проливного дождя, у них ограничен слух и отсутствует обоняние. Соответственно, во время дождя увидеть хищника на дороге проще, потому что он заблаговременно не может узнать о приближении автомобиля и уйти в лес", - рассказал Арамилев.

Ранее в местных Telegram-каналах участилось появление сообщений и видеозаписей встречи людей с крупными хищниками во время наводнения в Приморье. Зверей встречали чаще всего на дорогах. Граждане предположили, что тигров и медведей выгоняет на асфальт наводнение.

Сильные и очень сильные дожди идут в Приморье с середины прошлой недели. После прихода в край тайфуна "Ханун" в регионе началось наводнение. С 9 по 11 августа на юге Приморья выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Режим ЧС регионального уровня реагирования введен на территории 21 муниципалитета Приморского края.