В Прикамье появится Верхнекамский православный паломнический центр

В региональном министерстве по туризму отметили, что в комплексе построят гостиницу, конференц-центр и облагородят территорию возле монастыря

ПЕРМЬ, 13 августа. /ТАСС/. Верхнекамский православный паломнический центр появится в Пермском крае при Соликамском Иоанно-Предтеченском женском монастыре. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве по туризму.

"Сегодня в Соликамске действуют два монастыря, но ни один из них не располагает возможностью принять большое количество паломников. Появление Верхнекамского паломнического центра станет важным этапом в развитии православного туризма на территории Соликамска, где насчитывается более 50 архитектурных объектов культурно-исторического и духовного наследия", - рассказали в Минтуризма.

Планируется, что паломнический центр появится в соликамском микрорайоне Красное. Там появится современная гостиница, конференц-центр, а территория возле монастыря будет облагорожена и станет новым благоустроенным общественным пространством. Строительство центра планируется осуществлять поэтапно, однако, как пояснили в ведомстве, для конкретизации этапов необходимо определиться со стоимостью проекта и его финансированием. "Предполагается, что паломнический центр будет построен за счет средств меценатов и спонсоров в лице крупных промышленных предприятий, а также пожертвований прихожан", - пояснили в министерстве.

Соликамск - город на севере Пермского края с населением около 90 тыс. человек. Название городу дала соль. По предположениям историков, город возник при соляных промыслах, организованных вологодскими купцами Калинниковыми около 1430 года. В 1970 году Соликамск был включен в список исторических городов, в котором насчитывается 67 памятников истории культуры, 26 архитектурных памятников (из них 23 - федерального значения), среди которых ведущее место занимает Троицкий собор.