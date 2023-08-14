14 августа, 06:33

Прокуратура начала проверку после задержки вылета борта Red Wings из Антальи в Москву

Ранее в СМИ появилась информация, что самолет авиакомпании не мог вылететь 11 часов из Антальи. Многим пассажирам стало плохо, некоторые из них упали в обморок

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров рейса авиакомпании Red Wings после задержки вылета из Антальи в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"В связи с сообщениями в СМИ о задержке вылета самолета из Антальи в Москву Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводятся проверочные мероприятия. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что самолет авиакомпании не мог вылететь 11 часов из Антальи. Многим пассажирам стало плохо, некоторые из них упали в обморок. 

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