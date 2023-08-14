Путин наградил главу Верховного суда РФ орденом Андрея Первозванного

Вячеслав Лебедев удостоен госнаграды "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда (ВС) РФ Вячеслава Лебедева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Лебедев удостоен госнаграды "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка", говорится в документе.

Лебедеву 14 августа исполняется 80 лет. Он возглавляет Верховный суд РФ с декабря 1991 года, до этого с 1989 года был председателем Верховного суда РСФСР.

Лебедев является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней (2018, 2003, 1998, 2013), награжден орденом Александра Невского (2012), медалью П. А. Столыпина I степени (2013), знаком отличия "За безупречную службу" (2020). Он также отмечен Почетной грамотой (2008) и двумя благодарностями президента РФ (2008, 2014). Имеет иностранные ордена Князя Ярослава Мудрого V степени (Украина, 2004), "Достык" II степени (Казахстан, 2011), Самарский крест (Болгария, 2014), Дружбы (Вьетнам, 2016).

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой страны и вручается "за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России".