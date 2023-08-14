Авиаперевозчики в Европе и США откладывают рейсы из-за отзыва двигателей Pratt & Whitney

По данным консалтинговой компании IBA, не менее 57 авиакомпаний вывели из эксплуатации самолеты с такими двигателями в связи с возможными появлениями в них трещин

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Авиаперевозчики в Европе и США вынуждены отменять рейсы и отказываться от некоторых маршрутов из-за отзыва двигателей GTF американской компанией Pratt & Whitney для моделей Airbus A320. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным консалтинговой компании IBA, не менее 57 авиакомпаний вывели из эксплуатации самолеты с такими двигателями в связи с возможными появлениями в них трещин. Из-за нехватки машин крупным авиалиниям пришлось откладывать рейсы или даже отказываться от некоторых маршрутов. К таким мерам пришлось прибегнуть, в частности, компаниям Spirit Airlines, JetBlue Airways, Hawaiian Airlines, Wizz Air, отмечает издание.

JetBlue, по информации Financial Times, рассматривала возможность аренды двигателей, а компания Wizz Air снизила целевой показатель роста на летний период с 30% до 25% в годовом исчислении.

В июле Pratt & Whitney заявил о необходимости отозвать более 1 тыс. самолетов из-за возможного появления трещин в двигателях GTF, которыми оснащены Airbus A320. Это привело к "значительному дисбалансу спроса и предложения" в авиации, который, по словам коммерческого директора лизингодателя Avolon Пола Гини, может сохраняться в течение нескольких лет.