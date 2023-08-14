Путин поддержал создание кластера международного ядерного образования в Обнинске

В городе осенью планируют провести большую научную конференцию, отметил глава Росатома Алексей Лихачев

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал востребованной идею создания кластера международного ядерного образования в Обнинске на базе Московского инженерно-физического института. Глава государства провел встречу с руководителем Росатома Алексеем Лихачевым, который доложил о таких планах.

"Я думаю, что это востребовано, конечно, у нас партнеров много", - сказал Путин, выслушав доклад Лихачева.

Глава Росатома, в частности, рассказал, что госкорпорация хотела бы начать работу в Обнинске по созданию большого кластера международного ядерного образования. "Он очень выгодно находится относительно Москвы, аэропортов. Там наши институты", - отметил Лихачев и попросил одобрения президента.

Он также обратил внимание, что осенью в Обнинске планируется провести большую научную конференцию, на которую "около 50 стран именно по ядерной линии направляют своих молодых представителей". "Очень важная задача ‒ работать с ними, влиять на процессы в мире, но не менее важная задача ‒ воспитывать своих. И нам очень приятно, что во всей цепочке ‒ детский сад, школа, вуз, производство ‒ мы не только даем людям компетенции, но и формируем гражданскую позицию. Это позволяет нам с опережением двигаться вперед", - пояснил Лихачев.

"Спасибо. Так и сделаем", - подытожил Путин.