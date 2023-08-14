Более 340 иностранных абитуриентов зачислили в творческие вузы России в 2023 году

Как сообщила директор департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры РФ Светлана Ермакова, большинство из них являются гражданами СНГ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Свыше 340 иностранных абитуриентов из 32 стран мира поступили в российские творческие вузы на программы бакалавриата в 2023 году. Большинство иностранных студентов - граждане стран СНГ, сообщила директор департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры РФ Светлана Ермакова.

"Творческие вузы совместно с Россотрудничеством продолжают работу по привлечению и отбору иностранных кандидатов. В этом году уже на сегодня 344 кандидата будут зачислены из зарубежных стран в творческие вузы. Это абитуриенты из 32 зарубежных стран. Конечно, наибольшее количество иностранных студентов придут учиться из стран СНГ: это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов приемной кампании в театральные вузы.

Представитель Минкультуры обратила внимание, что речь идет о предварительных итогах, поскольку приемная кампания в творческие вузы продолжается. В этом году в ней приняли участие 50 творческих вузов, подведомственных Минкультуры.

Общее количество установленных контрольных цифр приема по программам бакалавриата и специалитета в области искусства составило 6 299 бюджетных мест. "Общее количество поданных заявлений с учетом предварительных испытаний после проведения предварительных туров на бюджетные места в области искусств по тем же программам составило 25 484 заявления", - сказала Ермакова. - Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что бюджетные места в области искусств на программы бакалавриата и специалитета в наши творческие вузы все определены, а приказы изданы".

Она также отметила растущий интерес к получению второго образования в области искусства. В этом году творческие вузы приняли 75 студентов, имеющих высшее образование, которые будут учиться за счет средств из федерального бюджета.

Цифры в театральных вузах

По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, самым популярным направлением в его вузе остается актерский факультет. "Когда-то [было] 450 человек на место, в другие годы 380 человек на место. Здесь ничего измениться не может", - отметил он. Также высокий конкурс остается на направление "Продюсирование".

Заславский также напомнил, что ГИТИС уже второй год подряд набирает студентов на специальность "Художник по гриму". По его словам, нигде в России кроме ГИТИСа этой профессии не обучают, но конкурс на это направление не такой высокий. "Мы будем делать донабор вне бюджета. Бюджетные места появятся только со следующего года, но мы решили, что найдем возможность оплатить двух человек, это заочное обучение", - сказал он.

"Из самого неожиданного и приятного это количество абитуриентов иностранцев. В этом году мы уже приняли 49 человек, это почти в два раза больше, чем в прошлом году", - отметил Заславский. Среди иностранных студентов - граждане Киргизии, Сербии, Китая, Эстонии, Латвии, Германии, Турции и Казахстана.

По словам ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, в его вузе также особой популярностью пользуется актерское направление. На 17 бюджетных мест по актерскому направлению подали документы более 4 тыс. человек. "Приблизительно 250 человек на место", - добавил он.