Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали

Митрополиту Павлу провели операцию, сообщил его адвокат Никита Чекман

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви Павел был доставлен в одну из кардиологических клиник Киева, ему проведена операция. Об этом сообщил адвокат митрополита Никита Чекман.

"Митрополит Павел сегодня был срочно доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева, его состояние потребовало оперативного вмешательства", - написал он в Telegram-канале.

В понедельник должно было состояться рассмотрение ходатайства прокуратуры, которая настаивает на двукратном увеличении суммы залога для митрополита, составляющей 33 млн гривен (более $900 тыс.)

Служба безопасности Украины предъявила наместнику Киево-Печерской лавры обвинение в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России 1 апреля - на следующий день после разрыва властями договора об аренде монастыря с УПЦ. Иерарх был отправлен под домашний арест. 13 июля наместнику предъявили новые обвинения - в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям. После этого суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен. Прокуратура не согласилась с этой суммой и подала апелляцию с просьбой ее увеличить почти в два раза.

Тем не менее еще до рассмотрения апелляции залог был внесен, 7 августа митрополита освободили из-под стражи. При этом 11 августа Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца действие наложенных на митрополита ограничений. Он обязан носить электронный браслет, не покидать село Вороньков под Киевом без уведомления следователя, по первому требованию являться для дачи показаний и воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.