Ханс Циммер стал одним из владельцев исторической студии Би-би-си в Лондоне

Речь идет о студии в районе Майда-Вале, на которой для радио Би-би-си живые выступления записывали многие известные группы и исполнители, среди которых The Beatles, Led Zeppellin, Дэвид Боуи, Адель и Бейонсе

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Группа покупателей во главе с двукратным обладателем премии "Оскар", германским композитором Хансом Циммером приобрела историческую звукозаписывающую студию Би-би-си в Лондоне. Об этом сообщила сама вещательная корпорация.

Речь идет о студии в районе Майда-Вале, на которой для радио Би-би-си живые выступления записывали многие известные группы и исполнители, среди которых The Beatles, Led Zeppellin, Дэвид Боуи, Адель и Бейонсе. Корпорация приобрела это здание в 1933 году, переделав располагавшийся в нем крупнейший в стране комплекс для катания на роликовых коньках в семь студий для записи как музыки, так и драматических радиопостановок. В ней на постоянной основе располагался Симфонический оркестр Би-би-си, а в годы Второй мировой войны здание использовалось как основное место для радиовещания на Великобританию во время налетов германской авиации.

Циммер работал над десятками голливудских фильмов и мультфильмов, включая "Пираты Карибского моря", "Интерстеллар", "Человек дождя", "Шерлок Холмс", "Король Лев" и "Дюна". За последние два он и был удостоен "Оскара", на который был номинирован в общей сложности 12 раз. Наряду с ним владельцами студии стали продюсеры фильмов "Реальная любовь" и "Кошки" Тим Биван и Эрик Феллнер, возглавляющие киностудию Working Title Films.

Ранее Би-би-си оценивала стоимость студии в £10 млн фунтов ($12,6 млн). Какой оказалась сумма сделки в итоге, не сообщается.

Би-би-си намерена перевезти свое звукозаписывающее подразделение в 2025 году на территорию Олимпийского парка королевы Елизаветы на востоке Лондона, где и будет базироваться ее симфонический оркестр.

65-летний Циммер в коммюнике сообщил, что впервые поработал в этой студии 45 лет назад. Теперь же он хочет сделать из нее "место, которое вдохновляет, учит, технологически служит искусству и человечеству, дает будущим поколениям те же самые возможности, которые были у него: творить и не сдаваться". По информации Би-би-си, теперь исторической студии предстоит многомиллионный ремонт, во время которого ее фасад останется неизменным. Само же здание будет модернизировано.