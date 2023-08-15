Губернатор Ярославской области поддержал инициативу по переименованию Ростова

Михаил Евраев заявил, что в состав организационного комитета по переименованию города вошли более 140 человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Организационный комитет по переименованию Ростова Ярославской области в Ростов Великий создали по поручению губернатора Михаила Евраева. Глава региона поддержал инициативу по возвращению городу привычного названия.

"Ростову необходимо официально получить его полное и привычное людям название - Ростов Великий. Над этой задачей мы работаем уже более года, и важно довести ее до логического завершения. Мы сформировали оргкомитет по переименованию Ростова. В него вошли более 140 человек: представители органов власти, общественники, активные жители", - написал Евраев в своем Telegram-канале.

По его словам, оргкомитет занимается подготовкой пакета документов по переименованию для подачи его в Ярославскую областную думу, потом депутаты направят запрос о смене названия города в Госдуму. Евраев отметил, что федеральный закон о переименовании Ростова может быть принят уже в следующем году.

"Причин для смены названия у нас много: восстановление исторической справедливости, внесение ясности в почтовую и транспортную логистику, юридическое закрепление общепринятого названия, признание значимости и дань уважения одному из самых древних городов России. Ростов Великий должен быть великим не только на бумаге. Основная наша цель - изменить качество жизни горожан. У города огромный туристический потенциал", - добавил Евраев.

Уже собрано более 3,5 тыс. подписей местных жителей за смену названия города, опрос горожан продлится до середины октября.