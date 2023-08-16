В Самарканде пройдет 9-й Всемирный тюркский медицинский конгресс

Ожидается, что одним из главных событий в рамках мероприятия станет Медицинский форум Узбекистан - Турция

ТАШКЕНТ, 16 августа. /ТАСС/. Девятый Всемирный тюркский медицинский конгресс пройдет 16-17 августа в Самарканде, на его полях запланирована встреча министров здравоохранения стран Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана.

"16-17 августа текущего года министры здравоохранения стран - членов Организации тюркских государств встретятся в Самарканде для участия во Всемирном тюркском медицинском конгрессе. Ожидается, что одним из самых значимых событий в рамках этого мероприятия станет Медицинский форум Узбекистан - Турция", - говорится в сообщении. В конгрессе, наряду с главами медицинских ведомств государств - членов и наблюдателей ОТГ, планируют принять участие представители аккредитованного в Узбекистане дипломатического корпуса, руководители и профессора ведущих высших медицинских учебных заведений, престижных медицинских клиник, научно-исследовательских институтов, специализированных медицинских центров, крупных фармацевтических и медицинских компаний, ученые из многих стран мира.

В соответствии с программой, участники мероприятия обсудят развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, вопросы развития медицинских наук и реализацию совместных проектов.

Организация Тюркских Государств, членами которой в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, а наблюдателями Венгрия и Туркмения, была создана в октябре 2009 года, как Тюркский совет, а в ноябре 2021 года переименована в Организацию тюркских государств. Ее основной целью является развитие всестороннего сотрудничества между тюркскими народами.