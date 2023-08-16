В СФ предлагают ввести до трех лет лишения свободы за публикацию видео атак дронов

По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, предусмотренные законопроектами санкции за такие нарушения аналогичны мерам ответственности, установленным за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству подготовили поправки о введении штрафов до 500 тыс. рублей либо лишении свободы до трех лет в случае рецидива за распространение информации, позволяющей идентифицировать дислокацию Вооруженных сил РФ, включая фото и видео применения дронов. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Андрей Клишас.

"Законопроекты дополняют Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс России новыми статьями, устанавливающими ответственность за публичное распространение информации, в том числе фото- или видеоматериалов, позволяющих идентифицировать место нахождения Вооруженных сил РФ, военной, гуманитарной и стратегической инфраструктуры, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений, а также информации о месте обстрела или попадания снаряда на территории РФ, о перемещении и использовании вооруженными силами оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения", - рассказал сенатор.

По его словам, предусмотренные законопроектами санкции за такие нарушения аналогичны мерам ответственности, установленным за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.

КоАП РФ предлагается дополнить статьей 20.35 и установить наказания в виде штрафа для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Речь идет о случаях, когда правонарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

УК РФ дополняется статьей 283.3, предусматривающей наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо ареста на срок от четырех до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Клишас уточнил, что таким образом проектируемый новый состав преступления предусматривает административную преюдицию, когда уголовная ответственность наступает лишь за повторное опубликование запрещенной информации лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.