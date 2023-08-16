Правительство РФ ратифицировало протокол по защите Каспия от загрязнений

Обеспечение экологической безопасности Каспия входит в число приоритетов России, говорится в сообщении главы Росприроднадзора Светланы Радионовой

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российское правительство ратифицировало протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников, подписанный в Москве в 2012 году пятью прикаспийскими странами. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

"Обеспечение экологической безопасности Каспия входит в число приоритетов нашей страны. Вчера правительство РФ ратифицировало протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин", - написала Радионова.

Протокол подписали в декабре 2012 года в Москве. Целью документа является предотвращение, снижение, контроль и в максимально возможной степени устранение загрязнения морской среды из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности. Планируется, что ратификация этого протокола будет способствовать использованию наилучших доступных технологий и природоохранной практики при осуществлении хозяйственной деятельности в акватории моря и в его прибрежной зоне. Кроме того, будет создана база данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов Каспийского моря, в том числе об объемах поступления в акваторию моря загрязняющих веществ из наземных источников. Это позволит проводить регулярную оценку состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценку уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии.

Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря подписали в ноябре 2003 года представителяи пяти прикаспийских стран: Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. Целью конвенции является защита морской среды Каспийского моря от загрязнения, включая сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное использование его биологических ресурсов.