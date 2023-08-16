На Кубани с начала учебного года намерены запустить почти 1,5 тыс. школьных автобусов

По словам министра образования региона Елены Воробьевой, транспорт будет подвозить 72,7 тыс. детей к 713 образовательным учреждениям и обратно

КРАСНОДАР, 16 августа. /ТАСС/. Почти 1,5 тыс. школьных автобусов будут курсировать по населенным пунктам Краснодарского края для доставки детей к месту занятий и обратно с началом учебного года. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, выступая на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Он подчеркнул, что вопросам безопасности детей и профилактике правонарушений "важно уделять внимание не только 1 сентября, нужна системная совместная работа". "В новом учебном году в крае будут курсировать почти 1,5 тыс. школьных автобусов, прошу ГИБДД проверить техническое состояние транспорта и безопасность маршрутов", - сказал Кондратьев.

В свою очередь, министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева сообщила, что школьные автобусы будут подвозить 72,7 тыс. учащихся к 713 образовательным организациям и обратно. "В настоящее время совместно с сотрудниками государственной автомобильной инспекции автобусы и маршруты движения проходят проверку на соответствие нормам, уже проверили 540 машин, - сказала Воробьева, которую цитирует пресс-служба краевой администрации. Министр также подчеркнула, что власти региона за последние семь лет обновили школьный автопарк на 90%, автобусы также оснастили тахографами для водителей, навигационным оборудованием, устройствами "Эра-глонасс", кнопками вызова водителя в каждом ряду сидений.