В мероприятиях председательства РФ в Арктическом совете приняли участие 300 тыс. человек

Всего провели 116 мероприятий в 9 регионах страны, сообщили в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. 300 тыс. человек стали участниками мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете за два года, сообщил на открытии выставки "Душа России. Север" во Владивостоке заместитель директора департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Габбасов.

Выставка открылась в четверг на "Улице Дальнего Востока", организованной в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Она посвящена культуре, уникальным традициям и самобытности коренных малочисленных народов. Павильон продолжит работу в ходе Восточного экономического форума.

"Данное событие является завершающим мероприятием председательства Российской Федерации в Арктическом совете и посвящено коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, их богатой культуре, уникальным традициям и самобытности. Всего в рамках председательства Российской Федерации за два года было проведено 116 мероприятий в девяти субъектах Российской Федерации, в этих мероприятиях приняли участие 300 тысяч человек", - сказал Габбасов.

Он отметил, что одним из четырех приоритетов председательства России в совете было население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера. "Сохранение обычаев, традиций, образа жизни коренных малочисленных народов является одним из основ уклада нашего многонационального государства", - сказал Габбасов.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ. Россия передала Норвегии полномочия председателя в Арктическом совете в ходе 13-й сессии этой международной организации, которая состоялась 11 мая этого года в Салехарде.

Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор выставки "Улица Дальнего Востока" - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.