В России создали консорциум университетов для изучения буддизма

Его участниками стали Бурятский государственный университет, Калмыцкий государственный университет, Тувинский госуниверситет, Буддийский университет "Даши Чойнхорлин" и Агинская буддийская академия

УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Ректоры пяти российских вузов, в которых изучают буддизм, подписали соглашение о создании консорциума для дальнейших буддологических исследований, сообщил журналистам ректор Бурятского государственного университета (БГУ) Алдар Дамдинов.

Подписание состоялось на площадке открывшегося в Улан-Удэ первого Международного буддийского форума. Участниками консорциума стали БГУ, Калмыцкий государственный университет, Тувинский госуниверситет, Буддийский университет "Даши Чойнхорлин" и Агинская буддийская академия.

"Это эпохальное событие - подписание соглашения о создании консорциума вузов для развития буддийского образования. Мы очень надеемся, что благодаря этому сотрудничеству у нас появится возможность более тесно сотрудничать в развитии и создании новых образовательных программ для тех, кто хочет изучать буддийскую философию, буддийский мир, историю религии, традиции. Уже сегодня мы договариваемся о том, как будем взаимодействовать", - сказал Дамдинов.

По словам ректора калмыцкого вуза Бадмы Салаева, создание консорциума даст импульс развитию научной и образовательной деятельности. "Это могут быть сетевые программы, научные проекты, создание совместных, в том числе международных, научных коллективов <..> И сегодня это как никогда актуально, ведь это общая консолидация, общее понимание и продвижение очень важной государственной задачи развития [сотрудничества] между университетами", - сказал Салаев.

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвуют гости из 13 стран, включая Вьетнам, Индию, Китай, Монголию, Мьянму, Непал, Таиланд, Шри-Ланку и другие. Всего более 80 иностранных участников, в числе которых - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря. В нем также примут участие представители научных и религиозных сообществ Алтая, Калмыкии, Тувы, Забайкальского края и Иркутской области.

Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Он проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.