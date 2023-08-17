Гости Московского урбанфорума смогут попробовать мороженое со вкусом березового сока

Также посетителей ждет натуральное мороженое с орехами и фруктами, сорбеты и щербеты

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Фестиваль мороженого пройдет на площадке "Сделано в Москве" Московского урбанистического форума в "Лужниках". С 18 по 20 августа посетители смогут попробовать более чем 40 видов десерта, в том числе попробовать сливочное ванильное мороженое с березовым соком в вафельном стаканчике, сообщается на портале мэра Москвы.

"С 18 по 20 августа на площадке "Сделано в Москве" пройдет фестиваль мороженого. Специально к этому событию московская фабрика - АО "БРПИ" - подготовила два новых сорта мороженого под брендом "Сделано в Москве": "Ваниль" - сливочное ванильное мороженое в вафельном стаканчике и "Ваниль - березовый сок" - сливочное ванильное мороженое с березовым соком в вафельном стаканчике. Участников фестиваля ждет натуральное мороженое с орехами и фруктами, сорбеты, щербеты, а также новинка сезона - "Сливочный лимонад". Каждый посетитель сможет найти лакомство по душе, например, мороженое без сахара или с витамином С и кальцием, инновационные веганские десерты, эскимо в горьком шоколаде и разнообразные сорта сливочного мороженого в вафельных стаканчиках", - говорится в сообщении.

Московская фабрика выпускает самый широкий в отрасли ассортимент продукции, ежегодно разрабатывает и выводит на рынок более 20 уникальных новинок, использует в производстве исключительно натуральное сырье и ингредиенты. Кроме того, фабрика - популярный объект промышленного туризма: более 30 тыс. человек ежегодно приходят на экскурсии по производству. Кроме этого, дети и взрослые смогут принять участие в гастрономических и творческих мастер-классах, увлекательных викторинах и конкурсах, розыгрышах вкусных призов и подарков.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.