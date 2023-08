СМИ: муж Бритни Спирс подал на развод спустя 14 месяцев после свадьбы

По данным портала TMZ, Сэм Асгари на прошлой неделе съехал из дома после того, как пара "серьезно поругалась" из-за слухов об измене

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Муж певицы Бритни Спирс подал на развод через 14 месяцев после регистрации брака. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники.

По его данным, Сэм Асгари подал заявление о разводе и еще на прошлой неделе съехал из дома после того, как пара "серьезно поругалась" из-за слухов об измене Спирс. Как отмечает портал, у супругов были "серьезные проблемы" на протяжении нескольких месяцев, Спирс часто устраивала драки.

Ранее певица сообщила, что планирует осенью издать мемуары. Книгу Спирс The Woman in Me ("Женщина во мне") подготовит к выпуску компания Gallery Books, подразделение издательства Simon & Schuster. Мемуары поступят в продажу 24 октября.

В 2008 году певица была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. С тех пор финансы певицы, включая многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат. 13 ноября 2021 года американский суд вынес решение о прекращении опекунства отца над дочерью.

Состояние певицы, обладательницы ряда музыкальных наград, в том числе "Грэмми", оценивается примерно в $60 млн.