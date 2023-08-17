В Госдуму внесли законопроект о бесплатном проезде детей участников СВО

Кабмин не поддержал инициативу, указав, что такие вопросы регулируются на уровне полномочий региональных и местных властей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Группа депутатов ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о введении единого бесплатного проездного билета для детей участников спецоперации. Кабмин не поддержал проект, указав, что такие вопросы регулируются на уровне полномочий региональных и местных властей. Документ размещен в думской базе данных.

Инициативой предлагается внести изменения Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Ст. 20 предлагается дополнить положением, согласно которому право на бесплатный единый проездной документ имеют дети участников спецоперации в возрасте от 7 до 16 лет.

В документе поясняется, что положения законопроекта распространяются на детей мобилизованных военнослужащих, добровольцев, проходящих службу по контракту, а также тех, кто был ранен или погиб на СВО.

В кабмине отметили, что по действующему законодательству вопросы предоставления права льготного проезда, в том числе бесплатного, "урегулированы в достаточной степени в рамках полномочий органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и в дополнительном регулировании на федеральном уровне, предлагаемом законопроектом, не нуждаются".