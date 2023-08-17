17 августа, 09:22
Военная операция на Украине

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном проезде детей участников СВО

Валерий Степченков/ ТАСС
© Валерий Степченков/ ТАСС

Кабмин не поддержал инициативу, указав, что такие вопросы регулируются на уровне полномочий региональных и местных властей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Группа депутатов ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о введении единого бесплатного проездного билета для детей участников спецоперации. Кабмин не поддержал проект, указав, что такие вопросы регулируются на уровне полномочий региональных и местных властей. Документ размещен в думской базе данных.

Читайте также
Президентская академия на Урале установила льготы для участников СВО и их детейВ Приангарье детей участников СВО отнесли к льготникам для бесплатного питания в школахНа Ставрополье участников СВО из числа детей-сирот обеспечат жильем в приоритетном порядке

Инициативой предлагается внести изменения Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Ст. 20 предлагается дополнить положением, согласно которому право на бесплатный единый проездной документ имеют дети участников спецоперации в возрасте от 7 до 16 лет.

В документе поясняется, что положения законопроекта распространяются на детей мобилизованных военнослужащих, добровольцев, проходящих службу по контракту, а также тех, кто был ранен или погиб на СВО.

В кабмине отметили, что по действующему законодательству вопросы предоставления права льготного проезда, в том числе бесплатного, "урегулированы в достаточной степени в рамках полномочий органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и в дополнительном регулировании на федеральном уровне, предлагаемом законопроектом, не нуждаются". 

Теги:
РоссияЛДПРВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация