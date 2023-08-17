Свыше 60% россиян занимается самолечением вместо посещения врачей

Этому способствует высокая доступность приобретения лекарств в российских аптеках. Такой вывод сделала группа экономистов НИУ ВШЭ по итогам проведенного исследования

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 60% россиян занимается самолечением на дому вместо посещения профильных медицинских специалистов, этому способствует высокая доступность приобретения лекарств в российских аптеках. Такой вывод сделала группа экономистов НИУ ВШЭ по итогам проведенного исследования.

Группа российских экономистов под руководством Евгения Заздравных, научного сотрудника Международного центра экономики, управления и политики в области здоровья НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, проанализировала данные, которые были собраны в рамках проекта Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ). Специалисты НИУ ВШЭ в промежутке между 2006 и 2019 годами регулярно проводили опросы среди большого числа жителей Москвы и других крупных городов, а также менее крупных поселений. В исследовании приняли участие около 10 тыс. респондентов. Они рассказывали ученым, болели ли они недавно, посещали ли они врача при появлении симптомов болезни и какие другие меры предпринимали. Также экономисты изучили уровень доходов в семьях респондентов и их расходы на медицину, и проанализировали то, как эти параметры влияли на поведение участников мониторинга.

"Выяснилось, что более чем в 60% случаев россияне лечатся самостоятельно. Это объясняется доступностью лекарств в российских аптеках. Во многих странах купить препараты без рецепта сложно, поэтому люди чаще посещают врачей. У нас же человек может сходить на прием в поликлинику один раз, а потом несколько лет пить лекарства по той схеме, которую ему посоветовал врач", - приводит выводы исследователей пресс-служба НИУ ВШЭ.

Цена вопроса

Проведенный анализ показал, с одной стороны, что россияне и с высоким, и с низким уровнем достатка одинаково часто обращались к врачам и получали квалифицированную помощь, что говорит о широкой доступности медицины в России благодаря системам добровольного и обязательного страхования. С другой - представители всех экономических категорий в 60% случаев предпочитали заниматься самолечением, а не идти к врачу.

Подобное поведение, как отмечают исследователи, не типично для жителей других европейских стран, где даже относительно простые лекарства достаточно сложно купить без рецепта. Российские аптеки позволяют приобрести широкий спектр препаратов без посещения врачей, что позволяет заниматься самолечением. При этом экономисты обнаружили, что при самолечении респонденты с низким уровнем доходов тратили на лекарства значительно меньше средств, чем материально обеспеченные участники РМЭЗ.

"Такой результат говорит о том, что для населения с низким уровнем доходов доступность здравоохранения может быть ограничена высокой стоимостью лекарств. Значит, им придется искать более дешевые аналоги или отказываться от дорогостоящих препаратов. И это тревожный сигнал, потому что лекарства - это неотъемлемая часть любого лечения", - отметил Заздравных, чьи слова приводит пресс-служба вуза.